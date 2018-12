MULHER DE 69 ANOS É ESFAQUEADA E MORTA NO MUNICÍPIO CARIRA

31/12/18 - 09:30:38

A mulher identificada como Joana Francisco Souza Fontes, 69 anos, morreu na tarde deste domingo (30), no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju, após ser esfaqueada.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que Joana teria sido esfaqueada pelo companheiro na última sexta-feira (28), na residência do casal no município de Carira. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Huse, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi preso por uma guarnição do 2º Batalhão da PM e em seguida foi levado para a delegacia de Itabaiana.

O caso será investigado pela Polícia Civil.