Previsão é de chuva na hora da posse de Bolsonaro

O meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo, explicou que deve ser uma chuva típica de verão, com ventos, mas que vai embora rápido. “Como a Esplanada tem pontos mais altos, para as pessoas não vai problema”, disse, sobre a possibilidade de queda de raios. “O próprio prédio do Senado puxa os raios”.

Ainda assim, o calor deve permanecer. A previsão média para o dia 1º no Distrito Federal é de 30° e, na Esplanada, deve ficar em torno de 27°. A umidade relativa do ar ficará entre 45% e 95%.

Já para a noite, na virada do ano, a chance de chuva é menor, de 10% a 20%. Se houver chuvas, segundo Melo, deve ser fraca ou apenas um chuvisco.