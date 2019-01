ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO DEIXA 1 MORTO

01/01/19 - 14:26:20

Um grave acidente ocorrido no final da manhã desta segunda-feira (01), envolvendo dois veículos de passeios nas proximidades da ponte do Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, deixou uma pessoa morta e três feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, já que um dos motoristas ficou preso às ferragens e acabou morrendo.

As outras três vitimas foram encaminhadas para o hospital.