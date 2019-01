Ao vivo: acompanhe cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro

Eleito em outubro de 2018 com mais de 57 milhões de votos, Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República neste dia 1º de janeiro. A cerimônia começa no início desta tarde, com atos no Congresso Nacional, às 15h (horário de Brasília), e no Palácio do Planalto e no Itamaraty. O rito terá transmissão ao vivo da TV Brasil, a partir de 13h30 (horário de Brasília), e das Rádios EBC, com início às 14h (horário de Brasília). A Agência Brasil, Radioagência Nacional e Portal EBC também trazem informações, imagens, vídeos e áudios, em tempo real, sobre a solenidade.

Siga a posse de Jair Bolsonaro em tempo real:

ebcnarede Segundo a TV Brasil, essa foi a primeira vez que uma primeira dama discursou no parlatório do Palácio do Planalto no dia da cerimônia de posse presidencial Convidados aplaudem momento em que Bolsonaro recebe a faixa de presidente ebcnarede (imagens: Marcelo Brandão/Agência Brasil) Bolsonaro realiza discurso no parlatório; ouça o áudio na íntegra ebcnarede Your browser does not support the audio element. Bolsonaro cumprimenta Evo Morales, presidente da Bolívia ebcnarede ebcnarede Bolsonaro encerra seu discurso com seu mote de campanha: “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”. E, novamente, com a bandeira do Brasil em mãos, completa: “essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela”. ebcnarede ebcnarede Bolsonaro: “vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e os brasileiros. Por muito tempo, o Brasil foi governado por interesses partidários. Vamos reestabelecer a ordem do nosso país. Vamos, dia e noite, perseguir o objetivo de tornar o nosso país um local próspero e seguro para os seus cidadãos”. ebcnarede Bolsonaro: “vamos propor e implementar as reformas necessárias, vamos desburocratizar, simplificar e tirar o peso de cima de quem trabalha e produz. Também é urgente acabar com a ideologia que protege bandidos e criminaliza policiais. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e da garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. Nosso compromisso é valorizar e dar respaldo para todas as forças de segurança”. ebcnarede Bolsonaro: “podemos, juntos, reestabelecer padrões éticos e morais que transformarão o nosso Brasil. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Tudo que propusermos e faremos, a partir de agora, tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar”. ebcnarede Bolsonaro tira uma bandeira do Brasil do bolso e estende em direção à multidão, que responde com gritos de “mito”: “graças a vocês conseguimos montar um governo sem conchavos. Formamos um time técnico para transformar o nosso Brasil”. ebcnarede Durante discurso de Michelle, público pede um beijo entre ela e o presidente. A primeira-dama atende o pedido: ebcnarede Bolsonaro: “me comprometo com esse desejo de mudança. Se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado democrático, guiados pela Constituição e com Deus no coração, vamos promover as transformações que o país precisa. Temos uma grande nação para reconstruir, e isso faremos juntos”. Começa o discurso de Jair Bolsonaro ebcnarede Bolsonaro: “é com humildade e honra que me dirijo a vocês como presidente do Brasil. Me coloco diante de toda a nação como o dia em que o Brasil começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”. ebcnarede Na mensagem, em Libras, Michelle Bolsonaro diz que “a voz das urnas” foi clara ao apontar seus anseios por segurança, saúde e paz. A intérprete se emociona ao lado da primeira-dama. Durante o discurso de Michelle, público pede um beijo entre ela e o presidente. A primeira-dama atende o pedido. Michelle Bolsonaro transmite agradecimento em Libras ebcnarede Michelle Bolsonaro transmite, em Libras, mensagem à população surda ebcnarede Bolsonaro e Mourão voltam ao Parlatório para o pronunciamento à nação. No primeiro momento, a primeira-dama Michelle Bolsonaro transmite, em Libras, uma mensagem destinada à população surda. Gritos de “mito” e “passa a faixa sâo ouvidos durante troca de faixa ebcnarede (Por Wellton Máximo/ Agência Brasil) Sob gritos de “mito”, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a faixa presidencial de Michel Temer. Assim que Temer e Bolsonaro chegaram ao parlatório do Palácio do Planalto, o público gritou “passa a faixa” para o ex-presidente. Hino Nacional é executado mais uma vez ebcnarede Michel Temer passa a Faixa Presidencial ao novo presidente Jair Bolsonaro. No momento, Hino Nacional é executado pela banda dos Dragões da Independência ebcnarede ebcnarede (por Marcelo Brandão – Agência Brasil) Acompanhando tudo por um telão, os convidados, antes falantes e barulhentos, começam a ficar em silêncio, na expectativa da chegada do novo presidente. Há poucos minutos, Michel Temer saiu de sua sala no terceiro andar, acompanhado de seus ministros e a ex-primeira-dama Marcela Temer. A primeira vez que Temer usa a faixa presidencial em público. Na outra oportunidade, ele apenas a usou para tirar fotos oficiais.

Fonte Agencia Brasil