Belivaldo decide alguns secretários, mas ainda falta definir outros

01/01/19 - 22:52:27

Por Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PSD) começa a partir desta quarta-feira (02) a nomeação do seu secretariado, mesmo que 14 deles já tenham sido anunciados, como é o caso do advogado José Carlos Felizola Filho, que assume a Secretaria Geral de Governo, uma fusão da Casa Civil com Secretaria de Governo.

Felizola, inclusive, já vinha atuando como chefe da Casa Civil e passa a exercer a nova Pasta, com a extinção da Secretaria de Governo, que tinha à frente o ex-vice-governador Benedito Figueiredo (MDB). Já o filho de Benedito, Alexandre Figueiredo (MDB) assume a nova Secretaria da Transparência e Controle Interno, que substitui a Controladoria Geral do Estado (CGE).

Eliziário Sobral, que exercia o cargo de controlador geral vai assumir a Controladoria Geral do Município de Aracaju. Na Secretaria de Administração sai Rosman Pereira e entra George Trindade, já escolhido e anunciado pelo próprio Belivaldo Chagas.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, que acopla o Meio Ambiente, ainda não tem um nome definido, mas nela não ficará Valmor Barbosa e deve ser anunciado no decorrer do mês, depois de decisão do governador Belivaldo Chagas. Os demais secretários já foram escolhidos, mas ainda podem ocorrer mudanças.