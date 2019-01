MEU MAIOR PATRIMÔNIO É A CREDIBILIDADE, DIZ BELIVALDO CHAGAS

01/01/19 - 16:18:31

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, ressaltou durante discurso da Cerimônia de Posse, que o seu maior patrimônio é a credibilidade. Concorrida, autoridades de todos os poderes, e gestores dos municípios de Sergipe, participaram da solenidade. Após assinarem o Termo de Posse, no Plenário do Legislativo, o governador de Sergipe irá se encaminhar na Praça Fausto Cardoso, onde ocorrerá a Revista à Tropa. E seguida, às 17h, o governador e a vice irão participar de Missa de Ações de Graça, que ocorrerá na Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizada no Conjunto Bugio, onde receberão os cumprimentos.

Bastante emocionado, Belivaldo ressaltou que essa credibilidade será dividida com uma mulher que lhe deu a honra de partilhar o governo do Estado. “Eliane Aquino foi uma exemplar aquisição, um complemento virtuoso para o sucesso de um projeto ao qual aderiu o povo sergipano. Eliane é, efetivamente, um dos motivos fortes dessa adesão”, disse Belivaldo, enfatizando parceria de trabalho. “Juntos eu e Eliane iremos buscar aqueles sorrisos que Déda sabia,não iria vê-los. Mas, que eram a inspiração e a força guiando os seus últimos passos.

Por, Stephanie Macêdo

Foto: César de Oliveira