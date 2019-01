Réveillon 2019: alegria toma conta da Orla da Atalaia

Um clima de celebração e euforia tomou conta do palco montado pela Prefeitura de Aracaju, na Orla da Atalaia, em cada música tocada pelas três atrações que fizeram a festa. Com uma programação eclética, variando entre samba, arrocha e axé, o público teve a chance de recepcionar 2019 com energias renovadas.

Quem primeiro subiu ao palco foi a banda sergipana Samba do Arnesto. O grupo recupera as raízes do samba brasileiro e apresenta músicas autorais que são símbolo de resistência de um gênero. “Nós estamos muito empolgados, porque a gente sempre esteve presente como plateia. Agora estamos entre as atrações. Então, é muito emocionante. Nós tocamos um repertório que trabalhamos há seis anos. Preparamos o sumo do sumo para nossos conterrâneos, e para os que não são também”, explica o cantor e violonista, Rafa Oliva.

A segunda atração a entrar no palco foi a sensação Luanzinho Moraes, também nascido no estado de Sergipe. Um dos artistas que mais fizeram sucesso no ano, Luanzinho levou seus fãs ao delírio com a performance de seus sucessos. Ele foi responsável também, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, por fazer a contagem regressiva para a virada de ano. “Eu estou feliz demais de participar dessa festa. A Orla está lotada de gente. Só tenho que agradecer a Prefeitura de Aracaju pela oportunidade e por valorizar um artista local”, afirmou.

Após a contagem, o novo ano foi comemorado com 12 minutos de queima de fogos de artifício, que embalaram as trocas de carinho, felicitações e promessas de todos os que compareceram.

Quem fechou a festa, trazendo toda sua experiência e animação, foi a banda Chiclete com Banana. As músicas foram entoadas por um coro alucinado, festejando 2019, com a certeza de que a noite de Réveillon foi o sinal de um período melhor. “Para nós é um prazer enorme recepcionar 2019 nessa cidade tão especial. Só temos que agradecer pela oportunidade e honrar todos esses chicleteiros”, garante o vocalista Khill.

A diversidade das apresentações agradou aqueles que estavam na areia da praia, mostrando o carinho e admiração por todos que passaram pelo palco.

Parceria

O evento ocorreu em parceria com o Banco do Estado de Sergipe (Banese) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp).

