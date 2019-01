RÉVEILLON: SERGIPANOS E TURISTAS COMEMORAM NA ORLA ATALAIA

01/01/19 - 06:35:11

A descontração, o afeto e a esperança foram os sentimentos que marcaram os turistas e os aracajuanos que lotaram a Orla da Atalaia durante o Réveillon promovido pela Prefeitura de Aracaju. Neste ano, a programação contou com três atrações, que embalaram a chegada do novo ano e fizeram a festa dos milhares presentes.

O evento foi uma oportunidade de reunir familiares e amigos, renovando a esperança de um futuro melhor e permitindo a comemoração de tudo que deu certo em 2018.“Eu sou de Itabaiana, essa é a primeira vez que eu venho passar a virada aqui na Orla. Trouxe minha família e amigos. É muito importante esse tipo de ação da Prefeitura , estão de parabéns, porque dá a oportunidade para a gente começar o ano festejando e torcendo para que tudo se melhor”, afirma o mecânico Alecsandro Santos.

O itabaianense trouxe consigo a amiga Taiane dos Santos, 23 anos, que estava ansiosa para conferir as atrações. “Também é minha primeira vez aqui no Réveillon da Orla. Eu quis muito vir, porque a festa é muito bem falada. Além disso, teve uma ótima programação”.

A fama do Réveillon da capital trouxe também Henrique Araújo, estudante de 21 anos, natural de Siriri, acompanhado de sua mãe, Fátima Araújo, e de seu padrasto, Wagner Santos. “ É o segundo ano que eu venho para essa festa, venho desde que ela foi retomada. É acho esse tipo de ação muito importante, porque atrai turistas e mostra tudo que uma cidade linda como essa pode oferecer. Se Deus quiser, ano que vem estarei de volta”, garante.

A oportunidade de passar um momento tão importante em família, aproveitando tempo com as pessoas mais preciosas, foi o que motivou a cabeleireira, Rosimeire da Silva, a comparecer ao evento. “Eu costumo ficar em casa, não sou muito de festa. Mas esse ano fui convencida pela minha família e gostei muito. É sempre importante estar junto de quem nós gostamos nessas ocasiões. Eu espero que o ano de 2019 traga muitas vitórias para todos, com ainda mais motivos para celebrar”, ressalta.

O trabalho da administração municipal foi reconhecido também por quem nasceu fora do Estado. É o caso do empresário Oscar Júnior, baiano de Salvador. “Eu sempre venho passar o Réveillon aqui em Aracaju, tenho muitos parentes por aqui. Além disso, a festa é muito boa, tranquila e segura. Por isso, fiz questão de vir novamente para receber essa energia maravilhosa. A Prefeitura está de parabéns pela realização”, afirma.

Foto Silvio Rocha