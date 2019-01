VALMIR FRANCISQUINHO DESMENTE A PREFEITA INTERINA DE ITABAIANA

01/01/19 - 06:46:43

Mesmo no apagar das luzes do ano de 2018, enquanto diversas famílias unem-se em confraternização, a atual prefeita de Itabaiana segue com sua vontade desenfreada de prejudicar Valmir de Francisquinho, prefeito eleito pelo povo de Itabaiana.

Não querendo realizar a tradicional queima de fogos do município, que é acompanhada anualmente por milhares de itabaianenses na Praça Etelvino Mendonça, a Prefeita em exercício usou o argumento de que o gestor anterior não teria comprovado que os fogos foram usados, e de fato não foram e é de conhecimento da gestora. Vamos aos fatos:

Assim que a Prefeita assumiu, o então diretor de eventos a informou de que existiam cerca de 40 mil reais em fogos estocados em Itabaiana, conforme nota de recebimento em 15/10/2018, e não em setembro e outubro, como a Prefeita tentou jogar aos quatro cantos do estado dizendo inclusive que a nota tinha sido emitida apenas em meados de dezembro.

A Prefeitura não dispõe de um local adequado para o armazenamento, sendo assim, estão estocados em um sítio do município a fim de serem usados assim que fosse necessário, sem espera de entrega do fornecedor.

Dessa forma, além de mentir deslavadamente, a Prefeita em exercício suprime mais um direito dos itabaianenses, a exemplo do que já havia feito com o 13° salário de servidores que ela exonerou e não pagou. Não satisfeita, a Prefeita agora, de forma vil, mente para o povo por não querer proporcionar esse momento de alegria na virada do ano, numa atitude rasteira e insana, que, no afã de prejudicar a Valmir de Francisquinho, prejudica a todos e todas itabaianenses deixando a população sem a tradicional queima de fogos.

Da assessoria