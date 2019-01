Batalhão de Choque homenageia subtenente Marcelo e sargento RR Sacramento

02/01/19 - 12:40:43

O Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de Sergipe, na manhã desta quarta, dia 02, teve a honra de homenagear dois ex-choqueanos, o Subtenente Marcelo e o Sargento RR Sacramento, que durante muito tempo prestaram relevantes serviços à unidade especializada.

A homenangem foi prestada durante a formatura matinal da sede do BPChq, com a presença de familiares dos homenageados e diversos choqueanos.

O dois agraciados com as homenagens, ficaram bastante emocionados e fizeram questão de agradecer a tropa pela homenagem e reconhecimento pelos serviços prestados ao Batalhão de Choque.

O Sargento RR Sacramente recetemente passou por sérios problemas de saúde, mas já está se restabelecendo, tendo inclusive contado com a solidariedade dos policiais do Choque, que doaram sangue durante o período em que o mesmo esteve hospitalizado, tendo este agradecido a todos pelo auxílio prestado no momento difícil que passou.

A homenagem ao Subtenente Marcelo foi entregue pelo comandante do BPChq, Major S. Júnior, e a homenagem ao Sargento RR Sacramento foi entregue pela subcomandante da unidade, Capitã Manuela.

“É sempre gratificando poder homenagear e reconhecer o trabalho desenvolvido por policiais militares que desempenham brilhantemente suas funções no Batalhão de Choque, servindo de exemplo para a tropa”, destacou o Major S. Júnior.

Matéria e foto do blog Espaço Militar