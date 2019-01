CÂMARA DO INTERIOR NÃO ABRE PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE

02/01/19 - 07:32:04

O primeiro dia do ano 2019, em Santa Luzia do Itanhy (SE), foi marcado pela posse do presidente da Câmara Municipal, vereador Barbosinha (PT), para biênio 2019/2020. Para o ato acontecer, foi preciso Barbosinha solicitar intervenção da Delegacia de Estância em que pedia a autorização para contratar chaveiro visando abrir as portas da Casa de Leis, o que foi autorizado.

Dessa forma foi possível efetivar a sessão e empossar os novos dirigentes. O ato contou com a presença do prefeito Edson Cruz, de vereadores da base aliada, da polícia militar e amigos.

De acordo com nossa fonte de informação, o presidente que deixa o cargo, Milton, prestou queixa à Polícia alegando “arrombamento” das portas da Câmara.

Agentes da PM foram deslocados até o local e se depararam com outra situação, o andamento da solenidade de posse do presidente eleito. O presidente eleito apresentou à polícia as atas e documentos referentes à eleição e posse da nova Mesa/Diretora, desfeito o mal-entendido.

A eleição da Mesa/Diretora foi antecipada e aconteceu meses atrás. O então presidente, vereador Milton Rocha (PT do B), acreditava na sua reeleição, foi derrotado pela chapa concorrente, encabeçada pelo vereador Barbosinha (PT). Inconformado com o resultado, Milton recorreu à justiça pedindo anulação da referida eleição. A Justiça não acatou.

