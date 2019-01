Detran informa mudanças no calendário de pagamento do Licenciamento 2019

02/01/19 - 10:17:43

Haverá mudança em relação ao calendário anterior

O governo do Estado de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), divulgou o calendário de pagamento do Licenciamento Anual e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o Exercício 2019. Haverá mudança em relação ao calendário anterior, não existindo mais a possibilidade de parcelamento antecipado e permitindo a quitação por cartão de crédito. A medida já está valendo..

O desconto de 10% (dez por cento) no valor do IPVA para veículo com qualquer terminação de placa se dará para o pagamento efetuado integralmente até 28 de fevereiro de 2019, desde que o contribuinte não possua débito do imposto relativo a exercícios anteriores. Quem optar pela cota única sem desconto no IPVA deve se atentar ao mês de referência do final de placa de seu veículo – março a novembro –, conforme tabela divulgada no site do Detran/SE (www.detran.se.gov.br) e publicada no Diário Oficial do Estado.

Para solicitar o Licenciamento Anual ao Detran/SE, o cidadão poderá acessar o site, totens de autoatendimento da autarquia, caixas eletrônicos do Banese e aplicativo “Detran/SE Digital”.