EDVALDO: BELIVALDO TEM COMPETÊNCIA PARA GOVERNAR SERGIPE

02/01/19 - 05:51:14

O prefeito Edvaldo Nogueira participou da cerimônia de posse do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e da vice-governadora Eliane Aquino, nesta terça-feira, 1º. A solenidade ocorreu na Assembleia Legislativa e contou com a presença de diversas autoridades, representantes dos três poderes, além de familiares e amigos dos empossados. Belivaldo assume o Estado pela segunda vez, após ser eleito no pleito eleitoral de 2018 com 679.051 votos. Antes disso, comandou o governo por nove meses, em substituição a Jackson Barreto.

“Tenho esperança e confiança de que Belivaldo vai fazer um grande governo porque ele é um bom executivo, um gestor primoroso e já mostrou, nos últimos nove meses em que foi governador, que tem condições de governar o estado. Agora vai, na plenitude do mandato, reequilibrar as finanças fazendo com que Sergipe volte a crescer, se desenvolver, tenha mais empregos e mais renda. Ele terá muito trabalho, muitas dificuldades, mas tenho certeza de que vai superá-las com a competência e talento que têm”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O gestor municipal enfatizou que a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura se fortalecerá. “A parceria vai continuar sempre. Somos da mesma aliança, do mesmo bloco político, apoiei a candidatura de Belivaldo, participei ativamente da campanha, temos uma relação de amizade e temos uma relação política de confiança. Então Aracaju e o Governo do Estado vão andar juntos. Além disso, Aracaju é a principal cidade do estado, responsável por mais de 40% da economia e, sendo assim, tanto Aracaju como a Grande Aracaju se unirão ao governo para construir melhores dias para Sergipe e para o Brasil”, assegurou Edvaldo, que participou ainda da Missa em Ação de Graças pela posse, realizada na Paróquia Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no conjunto Bugio.

Transparência

Em seu primeiro discurso como governador reeleito, Belivaldo Chagas renovou o compromisso firmado com os sergipanos há nove meses e destacou que seu mandato será pautado pela transparência. “A promessa que fiz e que hoje renovo é de que a política se manterá íntegra na busca pela felicidade humana e do bem comum. Renovo o compromisso firmado com cada sergipano e afirmo que a vontade do povo será rigorosamente mantida. Assim como fizemos nos últimos nove meses, vamos governar para a população, colocando como palavra de ordem a transparência. Com a Secretaria da Transparência e Controle, criada por nós, cobraremos aos gestores a abertura total e absoluta da caixa preta do poder administrativo e, com isso, estaremos trabalhando de mãos dadas com a sociedade como um todo”, assegurou.

Belivaldo também enfatizou que o Estado passa por momentos difíceis, mas que acredita no futuro de Sergipe e que vai trabalhar para que a população vida em um lugar melhor. “Sinto confiança em Sergipe e na capacidade de transformar as agruras em vitórias. O Brasil não está bem, Sergipe não está bem, principalmente porque, sobre nós, cai o peso de uma grande crise. Mas aqui houve a compreensão de que Sergipe deveria ser mantido no rumo em que foi colocado e isso aumenta a minha responsabilidade. Ainda assim, o resultado do segundo turno me torna o mais esperançoso sergipano”, afirmou.

O governador salientou ainda que seu governo trabalhará fortalecendo parcerias e que será construído pela coletividade. “Sergipe está longe de recuperar o equilíbrio das suas contas, mas buscaremos formas de resolver o problema. Não governarei trancado em meu gabinete e nada decidirei sem antes dialogar com a sociedade. Não vou governar sozinho. A sociedade cobra por mudanças e essas mudanças devem ser feitas para o coletivo e pelo coletivo. Tenho fé no futuro, mas para que os resultados apareçam, teremos que juntar esforços. Só assim conseguiremos dar aos sergipanos um estado melhor para se viver”, avaliou.

Belivaldo também destacou a importância de sua parceria com a vice-governadora Eliane Aquino. Emocionado, ele frisou que, “ao lado dela, colherá os sorrisos plantados pelo governador Marcelo Déda”, que morreu em 2013. “A Eliane o destino reservou o papel de colher aqueles sorrisos dos sergipanos que Marcelo Déda, na sua corajosa e espiritualizada aproximação com a inevitável passagem, dizia que eram a suprema motivação para o seu sacrifício: os rostos felizes dos sergipanos com o resultado dos projetos pelos quais denotadamente lutava. Juntos, eu e Eliane, iremos buscar aqueles sorrisos que Déda sabia não iria vê-los, mas que eram a inspiração e a força guiando os seus últimos passos”, ressaltou.

Histórico

Natural de Simão Dias, Belivaldo Chagas exerceu a função de secretário da Casa Civil. É Defensor Público aposentado, foi deputado estadual por quatro legislaturas, secretário de Estado da Articulação com os Municípios, coordenador Geral do Projeto Nordeste, diretor presidente da Segrase e secretário de Estado de Educação, função na qual se destacou pela reestruturação das escolas estaduais e por sanear financeiramente a Secretaria de Educação (Seed). Exerceu o cargo de vice-governador no primeiro mandato do governador Marcelo Déda e, em 2014, foi eleito vice-governador pela segunda vez, tendo Jackson Barreto como o governador para o exercício até 2018.

Da assessoria

Foto: Ana Lícia Menezes