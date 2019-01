EDVALDO É O 1º PREFEITO DO NE EM CUMPRIMENTO DE PROMESSAS

02/01/19 - 13:08:45

O prefeito Edvaldo Nogueira iniciou o terceiro ano do seu mandato com uma excelente notícia. De acordo com dados divulgados pelo portal de notícias da Rede Globo, G1, o gestor municipal continua na primeira colocação do ranking dos prefeitos de capitais do Nordeste que mais cumpriram promessas em dois anos de administração. O levantamento realizado pelo portal avaliou a atuação dos gestores das 26 capitais do país.

Segundo as informações apuradas pelo G1, das 51 promessas registradas pelo prefeito Edvaldo Nogueira, durante a campanha, na Justiça Eleitoral, 19 já foram cumpridas integralmente, permitindo ao gestor honrar com 37% dos compromissos firmados com a população aracajuana. A pesquisa também aponta que, da totalidade de proposições, 20% já foram cumpridas em parte, o que equivale a 10 promessas. As propostas que ainda na foram concretizadas, que somam 22, estão previstas para ocorrer nos próximos dois anos de gestão, seguindo o Planejamento Estratégico, de acordo com a administração municipal.

Em comparação ao levantamento feito pelo portal de notícias da Rede Globo no primeiro ano, a gestão de Aracaju evoluiu em todos os índices. No primeiro ano, foram 11 promessas cumpridas. Agora, já são 19. Em relação às propostas que já começaram a ser realizadas, eram seis ao final de 2017 e agora já totalizam dez. Aquelas promessas que ainda não se efetivaram, eram 34 no primeiro ano e caíram para 22. Estes números demonstram que a administração tem se esforçado para atender as demandas da população e cumprir o que foi estabelecido no Plano de Governo eleito nas urnas.

Entre os compromissos realizados pela gestão de Edvaldo e que o colocam no 1º lugar do ranking estão o pagamento dos servidores em dia, a revogação do aumento anual de 30% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a criação do Conselho Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial, a implantação do Cadastro Único móvel, a ampliação da cobertura de crianças em idade pré-escolar nas creches municipais, o programa de recapeamento de ruas e avenidas, a inserção de universitários na rede de educação infantil, a ampliação das equipes de Saúde Bucal e a readequação de unidades de saúde.

Também entraram na lista a ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas, o convênio com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para compartilhamento de câmeras, a criação do Conselho Municipal de Turismo, o fortalecimento do atendimento domiciliar pela rede de saúde, a capacitação dos guardas municipais, o Planejamento Estratégico, a instalação do Gabinete de Crise e a implantação do Sistema de Monitoramento Remoto de Iluminação.

Com relação às promessas concretizadas em parte, o portal destacou a adequação e ampliação das escolas municipais, uma vez que a atual gestão retomou obras e está construindo novas unidades de ensino; a implantação de projetos de convivência nas Orlas da cidade, a exemplo da criação da Área de Proteção à Prática do Ciclismo, na Orla da Atalaia; a expansão da Academia da Cidade; a reforma dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); o prontuário eletrônico, o retorno de torneios nos bairros e a retomada do Plano de Mobilidade Urbana.

“Acabamos de entrar na terceira e última fase do nosso Planejamento Estratégico, que é definida como Aracaju Humana, Inteligente e Criativa. Até aqui, preparamos o terreno e arrumamos a casa para poder fazer muito mais pelos aracajuanos. Encontramos mais de R$ 540 milhões em dívidas e já quitamos R$ 440 milhões, e uma cidade muito desorganizada, mas arregaçamos as mangas e trabalhamos muito nestes dois anos. Regularizamos os salários dos servidores e não atrasamos um dia sequer. Inclusive, completamos 28 folhas salariais pagas em 24 meses, investindo mais de R$ 2 bilhões nos salários. Além disso, regularizamos a coleta de lixo, retomamos e inauguramos obras, melhoramos a Saúde, a Educação e a Assistência Social. Mudamos a face da cidade. Trabalhamos com metas e com um projeto muito bem definido, fundamental para o resultado que tivemos e que foi exposto pelo G1. Agora, vamos fazer muito mais”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Levantamento

Segundo o ranking divulgado pelo G1, Edvaldo Nogueira é o 1º prefeito de capital do Nordeste com 37% das promessas de campanha cumpridas. A segunda colocação ficou para a gestão de Natal, com 29%. Em 3º lugar ficaram empatados os prefeitos de Salvador (28%) e João Pessoa (28%). Na quarta colocação, houve também empate entre São Luiz (22%) e Fortaleza (22%). Já a quinta colocação ficou para Maceió (20%), seguida por Teresina, que ocupa o 6º lugar com 16% e Recife, que se manteve no 7º lugar com 9%.

No ranking nacional, o prefeito de Aracaju apresentou uma evolução em relação ao levantamento do final de 2017. Ele ficou à frente dos gestores municipais de grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória, Goiânia, Manaus e Belém, entre outras cidades. Entre os 26 prefeitos de capitais, Edvaldo ficou em 6º lugar, duas colocações acima do primeiro ano, quando havia ficado em 8º.

Os dados da pesquisa estão disponíveis aqui.

AAN

