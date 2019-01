Em missa de Ação de Graças no Bugio, Belivaldo e Eliane agradecem posse ao governo

02/01/19 - 06:13:29

Realizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no conjunto Bugio, a missa representa um momento de reflexão e agradecimento para os gestores eleitos

Após a solenidade de posse ao governo de Sergipe, nesta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o governador Belivaldo Chagas e a vice-governadora Eliane Aquino participaram da cerimônia em Ação de Graças alusiva às comemorações ao ato. Realizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no conjunto Bugio, a missa representa um momento de reflexão e agradecimento para os gestores eleitos.

“Sempre fui uma pessoa religiosa. Assim como em Simão Dias, eu sou extremamente apegado à padroeira do meu município, Senhora Santana, eu tenho também como minha santa de fé a Nossa Senhora Aparecida. Por isso, fiz questão, quando da posse em abril, celebrar uma missa aqui, e hoje mais uma vez, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, para que a gente possa agradecer e rezar, pedindo para não perder jamais a nossa fé, para continuar orando, perseverando e com isso, tentar restabelecer uma linha de atuação com o objetivo principal de fazer com que Sergipe possa crescer cada vez mais e, por fim, atender as expectativas do povo sergipano”, disse o governador.

Celebrada pelo arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa, e concelebrada pelo pároco Jadilson Andrade, a cerimônia litúrgica reuniu cidadãos, diversas autoridades civis, representantes dos poderes constituídos, lideranças políticas e membros da administração estadual. O bispo de Propriá, Vítor Agnaldo de Menezes, também participou da celebração.

De acordo com a vice-governadora, o ato religioso simboliza uma etapa de comunhão com o povo e gratidão diante do início da gestão do novo governo. “Hoje, estamos aqui para agradecer. Tivemos uma eleição extremamente bonita, a população nos abraçou de uma forma inesperada. Estamos assumindo o cargo com toda responsabilidade e respeito à população. Agora é pedir a Deus que nos dê sabedoria e forças para a gente corresponder a tudo isso que a população espera de nós”, falou Eliane.

Dom João Costa, na solenidade, destacou os desafios e responsabilidades dos cargos assumidos pelos gestores do Executivo. “As dificuldades para gestão pública em 2019 ainda devem ser grandes, pelo que se percebe pelos prognósticos dos especialistas. Não tem sido fácil a ação dos governos nos últimos anos. Não tem sido fácil a vida dos brasileiros que sofrem com a desigualdade na distribuição de renda, no acúmulo desproporcional de riqueza e no desemprego. O pai eterno nos mostra a necessidade de sermos simples e humilde. Quem exerce o poder, por mandado popular, deve fazer sem prepotência, sem autoritarismo, mas com autoridade e simplicidade. Que neste início de ano, nós também possamos nos voltar a necessidade de sermos solidários com os outros, que sejamos promotores da paz, do respeito e da tolerância. Que Deus possa guiar nossos governadores; que a ética seja o ponto de partida e chegada. Que a Virgem Maria, nossa mãe, padroeira da nossa capital e da nossa arquidiocese, que nos acolhe neste dia tão significativo, que ela diligencie as ações do nosso governador e da nossa vice-governadora, dos secretários e dos seus auxiliares para que o povo sergipano seja atendido em suas necessidades”, disse.

Ao fim da missa, no altar, Belivaldo recebeu a imagem de Nossa Senhora Aparecida das mãos do seu neto Miguel e a entregou ao arcebispo para a benção de encerramento da cerimônia.

Foto Marco Vieira