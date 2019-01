EMÍLIA REPUDIA AMEAÇA CONTRA MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS

02/01/19 - 05:34:47

A defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota) repudia as ameaças que a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, relatou ter sofrido através das redes sociais. Foram frases de mau gosto, que chegaram através da sua página no Facebook e mensagem no próprio WhatsApp.

Segundo a parlamentar, a liberdade de expressão é um direito assegurado na Constituição Brasileira. Entretanto, é preciso muito cuidado com as postagens na rede para não ultrapassar a linha tênue que separa a liberdade de expressão dos mais diversos atos ilícitos capazes de gerar algum tipo de responsabilização do seu autor.

“Minha solidariedade a Ministra dos Direitos Humanos Damares Alves. Não podemos admitir mais esse tipo de comportamento depreciativo e atentado contra a vida. Aproveito para chamar atenção que muitos comentários e publicações podem ser considerados como crimes ou contravenções penais”, alertou.

Foto César de Oliveira

Por Andrea Lima