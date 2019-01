Laranjeiras: Luciano da Várzea reassume presidência da Câmara pelo 5° mandato consecutivo

02/01/19 - 09:49:23

O vereador Luciano dos Santos (Luciano da Vàrzea – MDB) tomou posse nesta terça-feira, (1º), e vai comandar por mais dois anos o poder legislativo de Laranjeiras. A solenidade foi prestigiada por familiares, amigos, colegas de parlamento e pelo ex-prefeito, José de Araújo Leite Neto (Juca de Bala). Tomaram posse também nesta nova mesa-diretora, para o biênio 2019/20, a 1ª Secretária, Maria Brasilina Borges Santos e o 2º Secretário, Adriano Carvalho.

Um fato curioso chamou a atenção de todos que compareceram à solenidade; nenhum vereador que compõe a base de sustentação ao prefeito Paulão da Varzinhas esteve presente, exceto Edvaldo Xavier. O vice-presidente eleito, Jânio Dias, que, agora integra o bloco de situação, também não compareceu e será empossado posteriormente, em data a ser definida.

Luciano da Vàrzea exerce o comando do legislativo municipal pela 5ª vez consecutiva e faz história em Laranjeiras e em Sergipe. Ao final deste mandato, o vereador completa 10 anos como presidente da Câmara, o que representa um fato inédito no Estado. Mais uma vez, Luciano foi aplaudido pelos representantes do legislativo presentes e pela população, que lotou as galerias da casa legislativa.

Em discurso, os vereadores José Carlos JJ, Maria Brasilina e Adriano de Pedra Branca ressaltaram as qualidades do gestor legislativo, enaltecendo a sua simplicidade e o modo com que trata a todos, sem distinção e conduz os trabalhos de forma célere e transparente. Já o ex-prefeito Juca de Bala ressaltou os cinco mandatos consecutivos conquistados pelo vereador Luciano da Várzea, dizendo que cabe a ele, principalmente, esta conquista.

“É verdade que por trás da conquista de uma presidência de câmara existe todo um trabalho de aliados, de um grupo, porém, permanecer cinco mandatos de dois anos cada, 10 anos consecutivos, não é nada fácil, e você, Luciano, conseguiu. E pode se orgulhar, pois isso é mérito único e exclusivo seu. Podemos dizer que esta conquista inédita no parlamento laranjeirense é originária de sua simplicidade, da sua forma democrática e republicana de agir neste poder, porque se assim não o fosse, certamente não passaria do segundo mandato. E é justamente essa simplicidade de Luciano que o define como gente do povo, e isso, para um político ter sucesso é fundamental”, destacou Juca.

Ao discursar para o público, o presidente Luciano da Várzea agradeceu a todos que enalteceram a sua pessoa e, sobretudo, ressaltou uma de suas qualidades que é a simplicidade. Política se faz em grupo. Por isso, quero ressaltar que o nosso grupo está fortalecido e é nele que pretendo continuar. Claro, neste novo momento, quero dar continuidade ao trabalho célere, transparente e continuar exercendo as atividades da mesma forma e tratando a todos por igual e com simplicidade”, frisou Luciano.

Texto: TDantas Comunicação

Foto Evaldo Moura