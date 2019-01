Nova regra para retirada de insulina no Case entra em vigor nesta quarta, dia 02

02/01/19 - 10:24:19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa aos pacientes cadastrados no Centro de Atenção a Saúde de Sergipe (CASE) que a partir desta quarta-feira, 2 de Janeiro, no momento da retirada do quantitativo do mês vigente, para recebimento dos análogos de insulina devem devolver as Canetas vazias (sem agulha) retiradas no mês anterior, excluindo neste momento a caneta em uso.

De acordo com a SES, essa medida visa o uso racional dos insumos, permitindo um acompanhamento adequado do plano terapêutico traçado e permite a Gestão otimizar os recursos investidos na aquisição. Alem disso, evita que o paciente com uso inadequado faça estoque em casa onde as condições de armazenamento podem favorecer a perda de eficácia clinica do medicamento e também possíveis perdas por expiração de validade.

Para a coordenadora do Núcleo Assistência Farmacêutica da SES, Juliana Oliveira, a Diabetes Mellitus é uma doença que se configura como uma epidemia, atingindo cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. “O bom controle dos níveis de glicemia constitui-se em um desafio para os gestores de saúde, pacientes e para as equipes de profissionais envolvidos com o tratamento desta doença crônica”, ressalta.

Segundo o diretor de Atenção Integral à Saúde, João Lima, a implantação do Protocolo Clínico é um grande avanço na qualidade da assistência que o Estado oferece ao portador de Diabetes Mellitus. “Para tanto é necessário assegurar que as regras pensadas e estabelecidas para o tratamento dos pacientes diabéticos dependentes de insulina sejam rigorosamente cumpridas, dentre estas destacamos a obrigatoriedade de devolução das canetas vazias (sem agulha) que foram dispensadas no mês anterior para que possa ser contabilizado o quantitativo a ser dispensados no mês vigente” enfatiza.