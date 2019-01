“O atual governo não tem políticas para geração de empregos”, critica Valadares Filho

O deputado federal Valadares Filho (PSB-SE) utilizou de suas redes sociais para demonstrar insatisfação com mais um aumento dos índices de desemprego em Sergipe e criticar a falta de políticas públicas por parte do Governo de Sergipe.

O questionamento foi feito após o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/SE) divulgar os dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao último trimestre de 2018.

Os dados mostram uma taxa de desocupação de 17,5%, entre os meses de setembro, outubro e novembro de 2018. Em 2017, neste mesmo período, a taxa era de 13,6%. “O nosso estado possui hoje 182 mil trabalhadores procurando emprego. São 49 mil pessoas a mais, que representa um aumento superior a 30%”, explica o deputado.

“Como denunciamos durante todo o ano passado, Sergipe não tem nenhuma política de geração de emprego, nenhum plano de estímulo ao setor produtivo. Pelo contrário, o governo do Estado é a marca de uma gestão atrasada, com aumento de impostos, discursos pessimistas com a situação fiscal dos cofres públicos sem mostrar planejamento para uma recuperação, sendo que esse mesmo governo é o responsável por essa situação”, lembra Valadares Filho.

Os índices também foram negativos nos postos de trabalho com carteira assinada. Cerca de 20 mil carteiras de trabalho a menos foram assinadas e também houve uma redução em mais de 13 mil postos sem carteira de trabalho assinada.

