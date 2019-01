OAB/SE DIVULGA EDITAL PARA LISTA TRÍPLICE DE CONSELHEIRO DE VOGAL

02/01/19 - 16:09:41

OAB/SE divulga edital para lista tríplice de conselheiro de vogal da JUCESE

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, publicou nesta quarta-feira, 02, no Diário Oficial do Estado, o edital de abertura para formação de lista tríplice visando o preenchimento, no exercício da titularidade e suplência, da vaga de representante da OAB/SE no Colégio de Vogais da Junta Comercial de Sergipe (JUCESE).

O mandato de conselheiro de vogal inicia em 05 de abril de 2019 e encerra 04 de abril de 2023. Os interessados em ocupar a função deverão se dirigir ao Protocolo Geral da OAB/SE, localizado na Av. Ivo do Prado, N° 1072, Bairro São José. O horário de recebimento dos nomes será das 8h às 18h, de segunda a sexta, no prazo de dez dias úteis.

Concluído o período de inscrições, a OAB/SE examinará a regularidade da documentação apresentada e no dia 30 de janeiro realizará uma reunião extraordinária do Conselho Seccional para a arguição dos candidatos e escolha dos indicados, através de votação secreta.

Integrarão as listas a serem encaminhadas à JUCESE os três candidatos mais votados nas modalidades titular e suplente, após a homologação do Conselho Seccional.

Para a inscrição, é necessário que o (a) candidato (a) comprove os seguintes requisitos:

I – pedido de inscrição, acompanhado de Curriculum Vitae, no qual constem elementos reveladores de capacitação para exercício do cargo pretendido, cujos dados deverão ser disponibilizados ao Conselho Seccional, para conhecimento do perfil do(a) candidato(a);

II – assinar Termo de Compromisso da defesa da moralidade administrativa e das prerrogativas da profissão de advogado(a);

III – estar quite com as obrigações estatutárias do Conselho;

IV – não ter sofrido condenação em processo disciplinar, transitada em julgado, nem revelar conduta incompatível com o exercício do cargo;

V – comprovar 05 (cinco) anos de atividade profissional e conhecimentos relacionados com a atividade a ser desempenhada.

A documentação necessária para inscrição está disponível no site da OAB/SE.

Fonte OAB/SE