Polícia Civil de Lagarto prende homicida foragido da Justiça

02/01/19 - 10:11:55

Suspeito estava escondido na região periférica de Lagarto

Policiais civis da 1ª e 2ª Divisões da Delegacia Regional de Lagarto prenderam André Silva Santos, 35 anos. Ele é acusado de ter cometido um homicídio por arma branca, que vitimou Leone Ribeiro de Jesus, 34 anos, em Lagarto, no dia 11 de outubro de 2018.

Segundo o delegado de Homicídios de Lagarto, Antônio Francisco de Oliveira Filho, a prisão aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 28, quando as equipes tiveram certeza da localização precisa de André. Foi deflagrada a ação que culminou com a captura do suspeito. Ele estava escondido em uma casa na periferia de Lagarto.

“As investigações apontaram que André, após um desentendimento com Leone, desferiu uma facada na região do abdômen que culminou com a morte da vítima ainda no local”, explicou o delegado.

Após o crime, o autor fugiu e, após investigações, os agentes realizaram a prisão. Ele estava detido à disposição da Justiça na Delegacia Regional de Lagarto. O delegado Antônio Francisco ressalta a importância das denúncias feitas pelos cidadãos através do telefone 181, recurso importantíssimo nas investigações realizadas pela Polícia Civil.

Fonte e foto SSP