Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Itabaiana

02/01/19 - 10:06:34

O suspeito já tinha passagem policial por crime previsto na Lei Maria da Penha

Na noite dessa terça-feira, 1º, policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana receberam a informação sobre uma vítima de tentativa de homicídio por arma branca no Hospital Regional de Itabaiana.

Os policiais foram até o hospital e confirmaram a informação. A polícia identificou a vítima e colheu algumas informações necessárias para descobrir e localizar o suspeito.

No endereço do suposto autor do crime, a equipe da Polícia Civil encontrou o indivíduo identificado pelo nome de Narcísico de Jesus, que confessou o delito e entregou a faca utilizada durante a tentativa de homicídio.

O suspeito que foi detido pela equipe já tinha passagem pelo crime de violência contra mulher, Lei Maria da Penha, no ano de 2014.

Além desta prisão reforçar o comprometimento da Delegacia Regional no combate à violência em Itabaiana, a Polícia Civil ainda relembra a importância da colaboração da comunidade e destaca o uso do Disque Denúncia (181) para a continuidade de ações de combate à criminalidade no município.

Fonte e foto SSP