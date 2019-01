POPULAÇÃO SE REVOLTA AO NÃO ENCONTRAR MÉDICOS NAS UNIDADES

02/01/19 - 07:10:47

O feriado de ano novo, 1º de janeiro, foi de muita movimentação nos hospitais públicos de Aracaju e por conta disso, o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) acabou ficando com uma superlotação, isso porque nas Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs) Nestor Piva e Fernando Franco estavam sem médicos.

Durante todo o dia, a movimentação do Huse foi imensa. Populares que precisavam de atendimento médico e que iam às UPAs voltavam sem atendimento e por conta disso eram obrigados a procurarem o Huse e com isso provocou uma superlotação.

Um vigilante que precisou de atendimento para sua esposa se mostrou revoltado ao chegar ao Nestor Piva e não encontrar atendimento. “Minha mulher passou mal e eu fui com ela no Nestor Piva mas lá não tinha médicos e o pior é que isso foi durante todo o dia. Ai tivemos que ir para o Huse e tivemos esperar muito tempo porque estava superlotado. Tinha muita gente lá e era uma loucura isso porque nos hospitais de Aracaju não tem médico”, lamentou o vigilante.

A situação na saúde pública municipal é complicada já que os médicos que tem vínculo com a prefeitura de Aracaju através do RPA resolveram não prestar mais serviços ao município.

Sem médicos na rede municipal, o Hospital de Urgência de Sergipe acaba sendo obrigado a receber toda população e com isso a situação fica cada vez mais complicada.

Veja o que diz o Sindicato dos Médicos

O Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (SINDIMED) vem a público denunciar o CAOS na saúde do município de Aracaju a partir de 01 de janeiro de 2019.

Os médicos que trabalham na Rede de Urgência e Emergência sob o regime de contratação RPA (Recibo Pessoa Autônoma) foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira, 28, com a informação da SMS (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju) que o valor da hora trabalhada sofreria um reajuste a partir do dia 01 de janeiro. O valor da hora trabalhada terá uma queda que chega a quase 40% a menos.

Diante da desvalorização e falta de respeito com os profissionais, os médicos solicitaram no mesmo dia a retirada dos seus nomes da escala de janeiro.

Essa debandada dos profissionais levará ao caos no sistema de saúde de Aracaju. Escalas de Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia e Cirurgia Geral ficarão desfalcadas impossibilitando o atendimento à população. Plantões do Hospital Nestor Piva (ZONA NORTE) e Hospital Fernando Franco (ZONA SUL) estarão de portas fechadas, provocando a uma superlotação do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), levando sofrimento à população mais sofrida e dependente do Sistema Único de Saúde (SUS).

As informações são do radialista Alex Carvalho, no programa Comando Geral