Prefeito Padre Inaldo apresenta nova secretária de Educação de Socorro

02/01/19 - 12:50:07

Josevanda Franco assume a Semed após a saída da professora Marieta Barbosa, que deixou a pasta por questões pessoais

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 02, o prefeito de Nossa Senhora de Socorro, Padre Inaldo, apresentou a nova secretária de Educação, a professora e historiadora Josevanda Franco. A mudança no secretariado acontece após, por questões pessoais, a saída de Marieta Barbosa que assumiu o cargo no início da gestão em 2017.

O prefeito deu boas vindas à nova secretária e a apresentou aos secretários municipais, diretores, coordenadores e demais servidores da pasta. ”Nós ficamos tristes com a saída de Marieta, mas queremos tranquilizar a população, em especial, aos pais e alunos das escolas e creches de Socorro, que o trabalho continua. Josevanda tem uma experiência imensa, segue a mesma linha e acredito que, cada vez mais, nós podemos contribuir com a Educação do nosso município”, disse.

Fica como desafio para a nova secretária conduzir os trabalhos da rede pública municipal e alavancar ainda mais a Educação. “O trabalho da professora Marieta é irretocável, então o desafio é grande para mantermos o que ela deixou e criar novas possibilidades. As perspectivas são as melhores diante da qualidade do quadro de secretários e da qualidade técnica dos diretores, coordenadores e professores que atuam diretamente na rede. Estamos diante de uma gestão extremamente comprometida com a população, então daremos continuados aos trabalhos iniciados pelo prefeito Padre Inaldo e pela professora Marieta”, garantiu a nova gestora.

Histórico de Josevanda Franco

Nascida na cidade de Itabaiana, agreste sergipano, Josevanda Mendonça Franco é originalmente professora de história e especialista em educação e em direitos da criança e do adolescente. Durante 36 anos esteve como professora da educação básica, lecionando história geral.

A nova gestora também assumiu desafios como diretora em grandes escolas, é fundadora e esteve como diretora por 16 anos do Colégio Unificado e seu último cargo foi como assessora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Josevanda também é historiadora e curadora do Museu da Gente Sergipana.

Nos últimos quatro anos esteve na Secretaria de Estado da Educação (SEED), onde criou juntamente com a ex-secretária Marieta, à época superintendente da SEED, o serviço de educação e direitos humanos.

Relembre as conquistas da Educação em Socorro nos últimos dois anos

Dentre inúmeras conquistas, o município de Socorro obteve o 1° lugar da Educação de Sergipe, em análise realizada pelo Sintese; recebeu do Ministério Público Estadual (MPE) o certificado de “Boas Práticas em Educação” pela implementação de projetos pedagógicos e avançou no percentual de aprendizagem do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), onde apontou que, em Sergipe, quatro escolas obtiveram nota igual ou superior a 6,0 (seis), dessas, duas foram escolas da rede municipal de ensino de Socorro: José Teixeira da Cruz e Padre Pedro.

Em dois anos, A Prefeitura conseguiu a regularização da alimentação escolar, implementação da gestão democrática, promoveu formação continuada e reajuste do piso salarial dos professores, inaugurou três creches, reformou e ampliou a escola Maria da Conceição.

Presenças

Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito Betinho, os secretários Renato Nogueira (Secom), David Lopes (Smap), Francisco Nascimento (Seminfra), Carlos Alvares (Semic), Enock Ribeiro (SMS), Francisco Carlos (Semeltju), Hallison Sousa (Seplan e Semma) , Bruno Henrique (Semad), Iraci Lima (Semfaz), Walter de Sousa (Controle Interno), Maria do Carmo (Semas), Natan Reis (Semcult), Faustino Estevez (Setran), José Antônio (Serviços Urbanos), Alessandro Santos (Semtrab), a procuradora geral do município, Viviane Sobral, o comandante da Guarda Municipal, Evilásio Protásio, e o coordenador da Defesa Civil, Emerson Morais.

