PRESSÃO ARTERIAL: FALTA DE AFERIMENTO PODE CAUSAR RISCOS

02/01/19 - 12:58:45

Pressão arterial: ITPS esclarece que falta de aferição dos aparelhos pode causar riscos à saúde

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) alerta que a falta de verificação metrológica (aferição) dos aparelhos de medir pressão arterial (esfigmomanômetros) pode causar riscos à saúde dos pacientes.

A legislação determina que os aparelhos de pressão arterial devem ser submetidos à verificação anual, ou sempre que passarem por consertos ou manutenção. O objetivo é garantir a confiabilidade das medições e resguardar a saúde do cidadão, já que a pressão arterial é um dos sinais vitais do ser humano.

Para reforçar a importância da verificação dos aparelhos de medir pressão arterial, o ITPS reuniu representantes das secretarias Estadual e Municipal de Saúde, hospitais, clínicas particulares e Vigilância Sanitária.

“Realizamos a reunião com objetivo de conscientizar a classe médica da importância e necessidade que os aparelhos de pressão sejam aferidos e calibrados anualmente, não só porque é uma obrigação legal, mas pela responsabilidade de tratarmos de vidas“, pontua o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade.

Ainda de acordo com Kaká Andrade, o mau funcionamento do aparelho pode levar a um diagnóstico errado. “Se o instrumento não medir corretamente a pressão arterial do paciente, ele pode não ser medicado ou até mesmo tomar a medicação sem necessidade. É justamente por esse motivo que a verificação destes aparelhos está diretamente ligada à saúde da população”, esclarece.

Na reunião estiveram presentes os representantes do Hospital Primavera, Hospital Santa Isabel, Cemise, Secretaria de Estado da Saúde e Vigilância Sanitária.

Orientação

Os aparelhos à venda no comércio devem trazer na embalagem o selo do Inmetro e as informações do fabricante em língua portuguesa. No corpo do produto, deve constar uma placa metálica informando o número da portaria do Inmetro que aprovou o modelo.

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, orienta que antes do uso, é preciso fazer uma verificação inicial do aparelho. “Antes de fazer o primeiro uso, o ideal é que a pessoa leva o aparelho até o ITPS para a realização de uma verificação inicial. A partir de então, o aparelho deve ser verificado anualmente ou quando passou por manutenção ou reparo”, esclarece.

Verificação

Para solicitar a verificação metrológica, o cidadão deve levar o aparelho ao Serviço de Atendimento ao Cliente do ITPS, na Rua Vila Cristina, (S/N), bairro 13 de Julho, e pagar uma taxa de R$ 12,56. O prazo de conclusão da verificação e devolução do aparelho é de cinco dias úteis.

Caso haja irregularidade, o cidadão deve encaminhar o aparelho a uma oficina credenciada pelo ITPS. Após o reparo, o aparelho deve ser reencaminhado ao ITPS para uma nova verificação.

No caso de hospitais e clínicas, onde os aparelhos de medir pressão arterial são instalados em uma estrutura física de difícil remoção, a verificação é feita in loco. Os representantes desses estabelecimentos devem agendar o serviço junto ao SAC do ITPS por meio do telefone 3179 8087.

Dúvidas ou denúncias

Para solicitar informações ou fazer denúncias, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do ITPS, por meio do telefone (79) 3179 8055 e do email ouvidoria@itps.se.gov.br. O contato também deve ser feito de forma presencial na sede do ITPS, que fica na Rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho.

Sobre o ITPS

O ITPS é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), que tem como atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios e análises nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, solos, tecidos foliares e resíduos industriais, e pesquisas científicas e tecnológicas.

O ITPS, também integra, através de convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), tornando-se responsável pela execução do controle metrológico e dos requisitos da Avaliação da Conformidade no Estado de Sergipe. As atividades têm o objetivo de garantir a confiabilidade das relações de consumo e proteger o consumidor.

Fonte e foto assessoria