Primeira fase do PSS da área médica da FHS supera expectativas

02/01/19 - 16:00:41

O resultado da primeira fase do Processo Seletivo Simplificado (PSS), organizado pela Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) para contratação de médicos e formação de cadastro reserva, superou as expectativas. Apesar de ter ocorrido num período curto e festivo, o sistema recebeu 419 inscrições de médicos que, após avaliação de títulos e experiência profissional de cada um, atenderão às necessidades da Rede.

“Essa foi uma primeira fase e tivemos 419 inscritos no PSS médicos da Fundação, um bom número e em boas áreas, áreas importantes, como urologia, oncologia, clínica geral, cirurgião geral, um resultado acima das expectativas e bastante positivo. Foi um período festivo e houve um respaldo interessante da classe médica”, disse o diretor operacional da Fundação Hospitalar de Saúde, Ives Deda Gonçalves.

As inscrições ficaram abertas de 21 a 30 de dezembro, obedecendo ao horário oficial de Brasília/DF, e realizadas apenas via internet, através do endereço eletrônico www.saude.se.gov.br. Foram ofertadas 89 vagas diretas, mas com a possibilidade de chamar até cinco vezes esse número.

A partir desta quarta-feira, 2, haverá a continuidade do PSS. “Agora vamos passar para uma segunda fase que é a fase de análise. Vamos ter uma pré-lista hoje e, então, abrir a possibilidade de recurso para uma pré-classificação, de acordo com o edital onde tudo está prescrito, as fases, como elas vão ocorrer, em que datas. Essa análise mais aprofundada só teremos condições de fazer daqui um ou dois dias”, conclui Ives.

Inscrições por Especialidade

Clínico Geral, 151; Oncologista Clínico, 2; Oftalmologista, 3; Neurologista Pediátrico, 1; Medicina do Trabalho, 10; Neurocirurgião, 3; Cirurgião Plástico, 3; Ultrassonografista, 10; Radiologia, 4; Neurologista, 4; Neonatologia, 5; Neurocirurgia Pediátrica, 1; Psiquiatria, 1; Cirurgião Oncológico, 1; Urgência e Emergência SAMU, 44; Cirurgião de Cabeça e Pescoço, 2; Regulador, 38; Cirurgião, 2; Pediatra, 16; Infectologia, 2; Ortopedista, 8; Medicina Intensiva Pediátrico, 1; Urgência e Emergência, 21; Cirurgião Vascular, 4; Endoscopista, 1; Gastroenterologista, 3; Urologista, 13; Ginecologista e Obstetra, 18; Medicina Intensiva Adulto, 13; Hematologia, 1; Ortopedista Pediátrico, 1; Radioterapia, 5; Cirurgião Geral, 27.

Fonte e foto assessoria