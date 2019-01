Valmir Monteiro diz que Gustinho negou que tenha feito movimento pra afastá-lo

02/01/19 - 09:21:32

O prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC) retornou ao comando da prefeitura após decisão judicial e afirmou na manhã desta quarta-feira (02) que recebeu informações que aliados do deputado federal Gustinho Ribeiro (SDD) estariam se movimentando para mantê-lo afastado do mandato.

Valmir Monteiro lamentou o que está ocorrendo e reclamou que sempre trabalhou sozinho contra “os coronéis” do município. Afastado do cargo desde o dia 21 de novembro, por determinação do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), Valmir Monteiro (PSC), conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) retornar ao mandato.

O prefeito informou ainda que, no momento, não tem intenção de disputar a reeleição e que o filho, deputado estadual eleito, Ibrahim Monteiro também não disputará a prefeitura e isso para facilitar que ele possa continuar administrando.

Ainda durante a entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, no jornal da Fan, Valmir Monteiro informou que teve um conversa com o deputado federal Gustinho Ribeiro e que ouviu dele que não participou de nenhuma movimentação contra o prefeito e que ainda acredita no compromisso do deputado com o grupo e com a gestão municipal.

Embora tenha afirmando que esteja tudo bem, Valmir Monteiro demonstrou tristeza na voz ao comentar sua trajetória política, explicando que tem sido sempre leal com seus compromissos.

Ao final da entrevista, Valmir informou que irá desfazer os atos de exonerações de Hilda, mulher de Gustinho e que Carlos Brasília voltará à secretaria, acumulando duas pastas, além de ser o nome do grupo para as eleições municipais em 2020.

Munir Darrage