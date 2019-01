Aprovado por unanimidade projeto que autoriza governo a contrair empréstimo

03/01/19 - 13:45:08

A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade no inicio da tarde desta quinta-feira (03), o projeto do Governo do Estado de Sergipe para captação de recursos para a Previdência.

O projeto autoriza o Governo do Estado a ceder créditos decorrentes de royalties, participações especiais e compensações financeiras relacionadas a exploração de petróleo e gás natural, recursos hídricos e minerais para capitalização do Fundo Financeiro de Previdência do estado de Sergipe – FINANPREV/SE.

