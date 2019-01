APOSENTADOS DA PM APOIAM CAPTAÇÃO RECURSOS PARA A PREVIDÊNCIA

Representantes dos policiais militares, aposentados, reservistas e pensionistas chegaram logo cedo às galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe com a finalidade de acompanhar a votação do projeto de autoria do Poder Executivo, que pede autorização à Alese para contrair empréstimo visando colocar em dia os vencimentos dessas categorias.

De acordo com o presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Jorge Vieira, (que vinha cobrando uma posição do Governo do Estado, quanto ao atraso nos salários de aposentados e pensionistas do Sergipeprevidência), o momento é de apoiar a captação de recursos (por meio da antecipação de royalties e venda de terrenos) anunciada na última segunda-feira, 2 pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

“Nós percebemos a sinalização do governador, de capitalizar o fundo; então toda ação que capitalizar o fundo, será apoiado por nós porque não é só os militares, mas também todos os aposentados que recebem pelo Sergiprevidência, a exemplo dos professores”, entende o sargento Vieira.

Venda de imóveis

Outro ponto da entrevista do governador Belivaldo Chagas, elogiado pelo presidente da Amese, é o que diz respeito à venda de imóveis do Governo de Sergipe com a finalidade de melhorar o déficit da previdência, estimado em 100 milhões de reais a partir de janeiro de 2019.

“Outra coisa que nós achamos muito interessante e vamos também apoiá-lo é no tocante à venda de terrenos do Estado em Aracaju e no Platô de Neópolis, com todos os recursos sendo disponibilizados para o fundo do Sergipeprevidência, que vem ao longo do tempo sendo sangrado. Isso por culpa dos gestores do passado que não fizeram seus papéis, passaram por cima retirando o dinheiro dos aposentados e pensionistas causando rombo. Também chamo a atenção dos servidores ativos, que venham apoiar a nossa luta, porque amanhã eles serão também aposentados, reformados e pensionistas. Nesse momento o fundo capitalizado é motivo de apoio por todos nós”, enfatiza.

Militares da reserva

O presidente da Associação dos Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas do Estado de Sergipe (Amires), o sargento José Marcos Moraes, conhecido como Nêgo Lau também esteve na Alese, acompanhando a votação do projeto do Executivo que pede autorização de empréstimo. “Nós viemos acompanhar a votação pois é de suma importância para todos nós que estamos na reserva, que somos os aposentados. Tudo o que for para capitalizar a previdência, nossa associação vai apoiar visando garantir o recebimento dos nossos salários que além de defasados, estão atrasados. Portanto, tudo que o Governo do Estado for fazer em melhoria do Fundo Previdenciário vai ter o apoio da nossa associação e dos nossos aposentados”, complementa Nêgo Lau.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões