Canto Vivo realiza Feira de Livros e reverte verba para clínica veterinária popular no Santa Maria

03/01/19 - 10:49:12

Evento será realizado na Sementeira, neste sábado, 5

Neste sábado, 5, o Instituto Canto Vivo promove mais uma Feira de Livros em Aracaju. Desta vez, a verba será destinada à Clínica Veterinária Popular Canto Animal, um projeto social da ONG que dará assistência à cães e gatos de moradores de baixa renda do bairro Santa Maria.

A feira será realizada das 14h às 18h, no Parque da Sementeira. Os livros custarão R$2, R$5 ou R$10. Frequentemente, o Canto Vivo realiza feiras e bazares e reverte a verba para projetos ambientais, educacionais ou de castração de animais.

Clínica Veterinária Popular

Até o fim do primeiro trimestre deste ano, o Canto Vivo tem como projeto inaugurar uma clínica veterinária popular e colaborativa no Santa Maria, com o apoio de parceiros. O intuito é que a população de baixa renda do bairro e adjacências possam garantir a seus cães e gatos serviços como castração, vermifugação e primeiros socorros.

Para mais informações e saber como ajudar, entre em contato com a clínica através do Instagram ou Facebook @clinicacantoanimal.

Fonte e foto assessoria