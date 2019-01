TICKET ALIMENTAÇÃO DE PMs SERÁ DEPOSITADO NESTA SEXTA-FEIRA

03/01/19 - 15:36:30

A Polícia Militar do Estado de Sergipe esclareceu nesta quinta-feira (03) que, “desde a última semana de 2018, o Comando da Corporação vem empreendendo esforços para solução do problema administrativo que provocou o atraso do pagamento do ticket alimentação”.

O comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral, segundo informações da própria polícia, “se empenhou pessoalmente na questão e obteve a sinalização positiva da empresa administradora dos cartões, garantindo que os valores em atraso estarão creditados nesta sexta-feira (04), normalizando a situação”.