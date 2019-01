“Dá gosto viver em Aracaju. O povo voltou a ter orgulho”, diz Bittencourt

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) comemora, mais uma vez, o êxito da gestão de Edvaldo Nogueira na transformação da cidade de Aracaju nesses dois anos de mandato. O site de notícias G1 publicou esta semana o ranking dos prefeitos das capitais do Nordeste que mais cumpriram suas promessas. Edvaldo Nogueira, pelo segundo ano consecutivo, apareceu em primeiro lugar com 37% das promessas cumpridas. Em segundo aparece Natal, com 29%. A terceira colocação teve um empate: Salvador e João Pessoa tiveram 28% das metas alcançadas.

O G1 apontou que, nesses dois primeiros anos de mandato, das 51 promessas registradas por Edvaldo à Justiça Eleitoral, 19 já foram cumpridas integralmente. Da totalidade de proposições, 20% já foram cumpridas em parte, o que equivale a 10 promessas. Para os próximos dois anos, 22 propostas serão ser cumpridas, obedecendo ao Planejamento Estratégico.

“Edvaldo tem respeito com o aracajuano é responsabilidade. Em todo esse tempo, ele vem honrando todos os compromissos firmados com a população. Ele vem cumprindo suas obrigações, ampliando a linha do diálogo com as pessoas, buscando parcerias e ouvindo sugestões do próprio povo para que a administração seja sempre democrática. Os aracajuanos voltaram a sorrir e têm muita alegria com o prefeito que os representa”, afirmou Bittencourt, que contribuiu bastante com o alcance de muitas metas da Prefeitura, debatendo e defendendo os projetos do Executivo na Câmara Municipal de Aracaju nesses dois anos.

“Foram projetos que atenderam aos anseios da população. Os resultados estão nas ruas calçadas, na limpeza da cidade, na reforma de escolas, na retomada da Gestão Democrática da Educação, na inclusão da Lei de Cotas Raciais, e tantos outros. Dá gosto viver em Aracaju. O povo voltou a ter orgulho e sentimento de pertencimento”, pontuou.

