Egresso da Universidade Tiradentes vence prêmio de gastronomia

03/01/19 - 06:30:05

Com receita de robalo na manteiga envolvido numa crosta de amendoim e tapioca de com arroz de coco, François Ozanne foi o vencedor do Prêmio Dólmã, em Goiás. Criado em 2013, o prêmio envolve profissionais de cozinha de todos os estados brasileiros. François é egresso da Universidade Tiradentes, formado na primeira turma de gastronomia da Instituição, em 2012, e reconhece a importância da formação superior em sua carreira.

“A formação superior foi importante para abrir oportunidades no início da carreira. Ter um diploma é um diferencial e pesou na minha primeira contratação, em um restaurante em Porto Alegre”, disse.

Paulista de nascença, o chef de cozinha vive em Sergipe desde os sete anos de idade e sua gastronomia é fortemente influenciada pela sergipanidade. Para disputar a premiação nacional, François passou pela terceira edição do concurso gastronômico “Encontro de Chefs de Sergipe – Enchefs-SE”, na qual obteve primeiro lugar.

Em todas as edições do concurso nacional, os participantes elaboram receitas valorizando ingredientes da terra. “No meu prato, quis fazer um pouco da mistura que sou. Sou filho de francês e de uma gaúcha, nasci em São Paulo, mas fui criado em Sergipe desde os sete anos. Toda a minha referência de identidade é aqui”, contou.

François tem passagem por diversos restaurantes locais, em Porto Alegre e em Lima (Peru), onde cursou gestão de restaurante na Le Cordon Bleu. Atualmente, presta consultoria gastronômica para restaurantes nas áreas de cozinha e salão e estuda abrir o próprio estabelecimento. “Pensamos em abrir um restaurante futuramente. Seria de cozinha autoral, com ingredientes regionais. Algo voltado para tradições, mas com roupagem contemporânea”.

Fonte e foto assessoria