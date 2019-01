Estelionato eleitoral

03/01/19

Só agora, após se reeleger prometendo alavancar a economia estadual, o governador Belivaldo Chagas (PSD) confessou que a crise financeira do Executivo é bem mais séria do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Segundo ele, a quebradeira é tão grave que se o governo não contrair logo um empréstimo de R$ 250 milhões não terá como pagar aos servidores e aposentados. Pior, esses recursos só garantirão a folha de pessoal até março próximo. Como se só tivesse tomado conhecimento agora que o buraco é mais embaixo, Belivaldo abriu o verbo: “Eu não vou esconder isso da população”. Ué, e por que escondeu “isso” durante campanha eleitoral? Essa atitude do governador lembra o fracassado Plano Cruzado do governo Sarney (PMDB), que só teve sua derrocada tornada público uma semana depois das eleições de 1986, na qual os peemedebistas elegeram a maior bancada do Congresso e 21 dos 22 governadores. Será este o jeito diferente de governar de Belivaldo Chagas? Santo Cristo!

Bancarrota

Com uma dívida superior a R$ 182 milhões, a construtora Norcon tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Caso não consiga, terá a falência decretada. Ao acatar o pedido da empresa, a juíza Vânia Ferreira de Barros nomeou o advogado Jorge Luiz Husek Emanuelli como administrador judicial da empreiteira. Segundo o jornal alagoano Extra, a Norcon, jura que continua “atendimento aos clientes e aos interesses de credores”. Então, tá!

Troca de postos

A ex-deputada estadual Conceição Vieira (PT) será a nova presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê. A informação está no twitter do governador Belivaldo Chagas (PSD). Com base na recente reforma administrativa do governo, a Fundação incorporou a Secretaria Estadual da Cultura. Desde julho de 2018, a Aperipê é presidida pelo competente radialista Chiquinho Ferreira.

Tá no comando

O vereador e 1º suplente de deputado estadual Vardo da Lotérica (PTB) é o novo presidente da Câmara de Itabaiana. Por ser o parlamentar mais velho, ele permanecerá no cargo até que a Justiça defina sobre a polêmica eleição realizada em dezembro. Eleita para presidir e Câmara pelos próximos dois anos, a vereadora Ivoni Andrade (PMN) não aceitou o que chama de “rasteira” da oposição. Na dele, Vardo recorre ao seu slogan de campanha: “Se não aguentar se deite”. Misericórdia!

Tudo como dantes

Sem briga, os vereadores aracajuanos empossaram, ontem, a Mesa Diretora da Câmara para os próximos dois anos. Reeleita em agosto passado, a chapa empossada é a seguinte: presidente Nitinho (PSD), vice Thiaguinho Batalha (PMB), 1° secretário Doutor Gonzaga (MDB), 2° secretário Isac (PCdoB) e 3° secretário Seu Marcos (PHS). Nitinho destacou que na primeira gestão como presidente reduziu os cargos em comissão de 1.162 para os atuais 560. Menos mal, né?

Pau-de-arara

Alguém sabe por que o Exército insiste em transportar nossos jovens recrutas em carrocerias de caminhões e caminhonetes? O correto e mais seguro não seria a utilização de ônibus? Será que os oficiais também viajam aboletados nas perigosas carrocerias? E por que a diligente Polícia Rodoviária Federal não apreende estes perigosos paus-de-arara verde oliva? Cala-te boca!

Grana pelo ralo

Das 75 obras públicas paralisadas e visitadas, ano passado, por engenheiros do Tribunal de Contas de Sergipe, apenas 23 retomaram as construções, das quais 12 foram concluídas. Tem empreendimentos que chegaram a ficar 95% prontos, mas por terem sido paralisados estão totalmente destruídos. Em 2018, foram catalogadas em Sergipe cerca de 300 obras públicas paralisadas. É assim que os recursos dos contribuintes vão pelo ralo do desperdício e da corrupção. Crendeuspai!

Fora de linha

Usado há décadas para medir a pressão, o tradicional termômetro de mercúrio está proibido no país desde anteontem. Segundo a Anvisa, a proibição ocorreu após terem sido constatados riscos do uso do mercúrio para a saúde e o meio ambiente. Não está vetada, contudo, a utilização doméstica de termômetros de mercúrio para quem que já possui o equipamento.

Bem na fita

Entre os prefeitos das capitais nordestinas, o de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), foi o que mais cumpriu promessa de campanha. Segundo o portal de notícias G1, das 51 propostas feitas no palanque pelo comunista, 19 já foram cumpridas integralmente. Outras 20% já foram efetuadas em parte, enquanto as 22 promessas ainda não concretizadas estão previstas para os próximos dois anos de gestão.

Luto

A família Lins está enlutada. Vítima de câncer no pâncreas, morreu na madrugada de hoje, em Petrópolis, Armando Lins de Carvalho, 69 anos. Ele era irmão, entre outro, do ator Jorge Lins e do professor e servidor aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe, Eduardo Lins. Nossos sentimentos!

Novo até logo

Uma semana depois de terem encerrado as atividades legislativas, os deputados estaduais retornam hoje ao Parlamento. Vão se reunir extraordinariamente para autorizar o governo fazer um empréstimo de R$ 250 milhões visando pagar a folha de pessoal. Para os deputados que não se reelegeram, esta é uma nova oportunidade para se despedir do Legislativo. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 25 de janeiro de 1949.

