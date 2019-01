Comerciantes de Itabaiana participam de audiência pública

03/01/19 - 14:10:55

Com o objetivo de buscar melhores adequações para feirantes e comerciantes que frequentam o espaço onde está localizada a feira de Itabaiana, foi realizada na manhã desta quarta-feira (03), uma audiência pública para discutir e esclarecer a população as ações e benefícios que as mudanças irão proporcionar em curto, médio e longo prazo.

A audiência pública atende determinação do Ministério Público através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que estabelece diretrizes para que feirantes possam se adequarem dentro do período estabelecido para que as medidas entrem em vigor. De acordo com o MP, as mudanças começam no próximo dia 08 (terça-feira) e com término para o dia 19 (sábado) e seguindo as normas estabelecidas, somente poderão comercializar feirantes que estejam cadastrados e com suas bancas no padrão definido.

SOBRE A AUDIÊNCIA

No primeiro dia de audiência pública, feirantes, comerciantes e populares lotaram o auditório da Universidade Federal de Sergipe /Itabaiana para discutirem o assunto.

Abrindo a solenidade, a prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça agradeceu a presença de todos os presentes e explicou os itens que seriam abordados para a padronização da feira. “É um esforço em conjunto da administração pública do município de Itabaiana e da procuradoria para cumprirmos a determinação do ministério público” disse Carminha Mendonça”.

Além da prefeita de Itabaiana, estiveram presentes na audiência pública a secretária de Agricultura, o secretário de Obras e Urbanismo, do Meio ambiente, o secretário de comunicação do município, o secretário de Saúde, a secretária de Desenvolvimento Social, o secretário da Fazenda, a secretária de Cultura, o Procurador do município e a Coordenação de Vigilância Sanitária.

