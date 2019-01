Ivete Sangalo subirá ao palco do Fest Verão Sergipe 2019

03/01/19 - 08:39:20

Cantora fará show na segunda noite do festival

Depois de dois anos longe do palco do Fest Verão Sergipe em decorrência da gravidez das gêmeas – Marina e Helena, Ivete Sangalo é presença confirmada no segundo dia da festa. E ela já visou: vai apresentar um pouco do seu novo show. O repertório inédito do projeto intitulado Live experience, gravado em 8 de dezembro no Allianz Parque, estádio-arena da cidade de São Paulo (SP), traz músicas novas como ‘Coração sem freio’, ‘O amor venceu’, ‘Meu peito dispara’ e ‘Teleguiado’.

O Fest Verão Sergipe ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro, na Arena de Eventos, onde haverá o Lounge, Camarote AJU e Arena. Portanto, escolha um desses espaços e aproveite tudo no melhor estilo.

Os ingressos – individuais e pacote para os dois dias – estão à venda na Central do Ticket, no RioMar Shopping. Mais informações através do telefone (79) 3219-2069.

Programação do Fest Verão Sergipe:

Sábado 18/01 – 20 horas

Devinho Novaes

Leo Santana

Ferrugem

Wesley Safadão

Bell Marques

Sábado 19/01 – 19 horas

Mariana Fagundes

Zé Neto e Cristiano

Ivete Sangalo

Mano Walter

Xand Avião

Serviço:

Evento: 5ª edição do Fest Verão Sergipe.

Data: 18 e 19 de janeiro de 2019.

Hora: 20h e 19h, respectivamente.

Local: Arena de Eventos.

Vendas de ingressos: Central do Ticket (RioMar Shopping).

Realização: Augustus Produções.

