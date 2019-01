LÍDER DA OPOSIÇÃO NA ALESE VOTA A FAVOR DO EMPRÉSTIMO

03/01/19 - 13:59:02

O deputado Estadual Georgeo Passos (REDE), utilizou a tribuna nesta quinta-feira, dia 3, de Sessão Extraordinária para ressaltar apesar de não ter votado nessas últimas eleições em Belivaldo Chagas (empossado governador de Sergipe em 1º de janeiro), que votou no PL do Poder Executivo que solicita ao Poder Legislativo a aprovação de empréstimo para capitalização de Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe, o FINANPREV-SE.

“ O governador eleito não teve o meu voto. Continuarei fazendo os contrapontos necessários dos projetos enviados pelo governo. Durante a legislatura anterior eu votei contra alguns financiamentos do governo. Entretanto, na votação do Projeto de Lei do governo, diante do cenário atual da previdência onde salários dos aposentados e pensionistas estão com salários atrasados, votei a favor. O governo encontrou uma saída, e não nova, pois em 2014, ocorreu caso de empréstimo semelhante. Aprovamos nesse projeto o valor de 400 milhões a favor da previdência. Votei favoravelmente, e de consciência tranquila ao projeto apresentado”, destacou o parlamentar, que é líder da oposição ao governo.

O Governo do Estado de Sergipe terá o prazo de até o dia 31 de dezembro de 2022 para liquidar o empréstimo.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões