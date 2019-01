Mais de 70% dos servidores públicos estaduais já anteciparam a 2ª parcela do 13º salário de 2018

03/01/19 - 14:38:53

O crédito referente à antecipação pode ser obtido facilmente no Banese

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) atendeu, em menos de 15 dias, a mais de 70% dos servidores públicos estaduais da ativa, aposentados e pensionistas aptos a contratar a antecipação da segunda parcela do 13º Salário de 2018.

O crédito referente à antecipação da segunda parcela do 13º do servidor pode ser obtido facilmente nas 63 agências do Banese, em todo o Estado, bem como nos caixas eletrônicos e pelo aplicativo do banco para celular.

De acordo com o Banese, o servidor poderá utilizar o dinheiro como quiser, para pagar despesas de início do ano, viajar ou quitar dívidas.

A antecipação do 13º salário é uma das soluções de crédito que o Banese disponibiliza, há alguns anos, aos servidores públicos com taxas competitivas e toda a comodidade que o banco oferece.

Fonte e foto assessoria