PC PRENDE A SEGUNDA ENVOLVIDA EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO

03/01/19 - 06:47:30

A filha da acusada já havia sido presa por participação no mesmo crime

Equipes da Delegacia de Capela prenderam no fim da manhã desta quarta-feira, 02, Jandra Vieira dos Santos, de 43 anos, acusada de planejar uma tentativa de homicídio contra o próprio marido, Josiel dos Santos, de 47 anos. O crime foi praticado no dia 20 de outubro do ano passado, no povoado Pau d’Arco.

Segundo o delegado Muricy Souza, a ação contou com a participação da filha e do genro de Jandra. De acordo com as investigações, Jandra planejou, pagou e forneceu uma arma de fogo do tipo espingarda para que Pedro Feitosa dos Santos, de 28 anos, executasse o crime.

A motivação do crime teria sido o ódio que a filha tinha pelo pai porque ele não queria ela e o ex-namorado, Pedro Feitosa, dentro da casa dele. Tal fato se deu porque Pedro é ex-presidiário condenado por latrocínio e por suspeitas de que os dois estivessem envolvidos em tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o delegado, Isamara, de 19 anos, filha de Jandra encontra-se presa preventivamente. Já parceiro dela, Pedro, é ex-presidiario e possui passagens pelos crimes de latrocínio e tráfico de drogas.

O acusado ainda continua foragido e buscas estão sendo realizadas para encontrá-lo. Qualquer informação pode ser passada por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181; ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE.

Ascom SSP