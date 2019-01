PMs CONTINUAM SEM RECEBER TICKET ALIMENTAÇÃO

03/01/19 - 11:21:58

Desde a manhã desta quarta-feira (02) que policiais militares estão usando as redes sociais para reclamar que ainda não receberam o ticket alimentação no valor de R$ 8, para fazerem as refeições, quando em serviço.

Alguns militares entraram em contato com a redação e pedindo para não terem seus nomes revelados, já que podem responder por indisciplina, afirmam que os PMs estão contrariados e que podem fazer “corpo mole” durante o seu plantão.

Na tarde de ontem, a informação passada pelo secretário de comunicação do governo do estado, através do jornalista Sales Neto, eram de que houve um problema no cartão que libera o valor e logo seria resolvido, porém na manhã de hoje as reclamações continuaram e os militares afirmam que ainda não receberam.

Já o coronel reformado da Polícia Militar, Henrique Alves Rocha, diz que a situação é ainda pior e que “o governo não pagou a alimentação das eleições, por isso a empresa contratada não creditou. São cerca de 150 mil reais”, afirma o coronel Rocha.