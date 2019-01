Prefeitura de Socorro realiza segundo dia de ação do Movimento Pró-Emprego 2019

03/01/19 - 12:52:11

O evento acontece entre os dias 02 e 09 de janeiro

Em virtude das diferentes localidades por onde passará a 3ª Edição do Movimento Pró-emprego 2019, o segundo dia do evento, ocorrido nesta quinta-feira, 03, na quadra de esportes da Escola Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, no conjunto Piabeta, foi marcado pela tranquilidade e fluidez nos procedimentos.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho (Semtrab) de Nossa Senhora do Socorro em oportunizar qualificação profissional e pré-seleção para entrevistas de emprego tem sido bem avaliada pelo público, conforme relata Beliene Santos Alcantara. “A Prefeitura está dando oportunidade para que o cidadão se reanime para o mercado de trabalho. A pessoa estuda, mas quando termina isso não lhe garante um emprego e ainda tem muita empresa que exige experiência, é precisa dar oportunidade. Vim com sentimento de positividade para que uma porta de abra para mim e todos que estão aqui”, disse a dona de casa.

Apesar de disponibilizar mais de 40 modalidades de cursos profissionalizantes, os moradores da Piabeta e adjacências se concentraram nas filas para o curso de Informática básica e avançada e na pré-seleção para entrevistas de emprego. O movimento ocorre entre os dias 02 e 09 de janeiro.

Fonte e foto assessoria