Professores apoiam com ressalva PL que cede créditos para FINANPREV

03/01/19 - 12:29:43

Professores acompanham na manhã desta quinta-feira, 3 nas galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a votação do projeto de lei nº 01/2019 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a ceder créditos decorrentes de royalties, participações especiais e compensações financeiras relacionadas a exploração de petróleo e gás natural, recursos hídricos e minerais para capitalização do Fundo Financeiro de Previdência do estado de Sergipe – FINANPREV/SE.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Sergipe (SINTESE), Ivonete Cruz, afirmou ser positiva a destinação dos recursos dos royalties do petróleo para o FINANPREV.

“Mas isso pra gente só é positivo desde que o Governo continue mês a mês fazendo o aporte, porque se a partir de aprovada essa lei aqui, o Governo se desresponsabiliza do aporte e passa a usar esse recurso do petróleo para pagar os proventos, isso implica em manter o rombo. Ou seja, quando suspender os recursos do royalties, o rombo da previdência permanecerá”, entende.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões