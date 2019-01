PSS da Educação 2018: sai a 3ª convocação para a entrega de documentos

03/01/19 - 15:28:14

A Prefeitura de Aracaju promove, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), a terceira chamada para entrega de documentos do Processo Seletivo Simplificado 2018 da Secretaria Municipal da Educação (Semed). Os candidatos cujos nomes constam nesta nova listagem devem comparecer na quinta-feira, dia 10, e sexta-feira, dia 11, no auditório Antônio Vieira da Silva Neto, anexo à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos. O horário do atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h em ambos os dias.

A seleção tem por objetivo o preenchimento de 200 vagas, além de cadastro reserva, destinadas a profissionais da educação que deverão trabalhar nas unidades de ensino da capital. Os candidatos que foram chamados e não compareceram para entrega de títulos e documentos na primeira e segunda convocações, em conformidade com os editais nº 02 e 03/2018, estão desclassificados e impedidos de comparecer à terceira convocação (Edital nº 05/2019). Também foi publicada a 3ª Errata, que informa o novo cronograma com as datas das próximas fases do PSS. Entre elas, o novo prazo para apresentação de recursos (dia 11 de fevereiro) e data provável do resultado final é dia 18 de fevereiro.

De acordo com o edital de lançamento do processo (01/2018), a remuneração mensal estabelecida para a função de professor substituto será de RS 2.560,99, para a carga horária de 40 horas semanais (35 horas em sala de aula e mais cinco horas para planejamento).

Confira o Edital nº 05/2019 e errata do PSS 2018 da Educação.

Lista da terceira convocação

Foto: Isley Santos/Semed