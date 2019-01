SMTT: Operação Réveillon 2019 tem saldo positivo em Aracaju

03/01/19 - 07:33:56

A operação de trânsito organizada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) para a festa de Réveillon 2019, realizada na Orla da Atalaia, teve um saldo positivo. Com o esquema especial, que contou com a atuação de 83 agentes, os sergipanos que foram aproveitar a virada do ano na praia chegaram ao local do evento com mais facilidade e sem grandes transtornos no trânsito. Além disso, não foi registrado nenhum acidente grave na região.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, comentou o sucesso da operação. “Algumas vias apresentaram em determinados momentos lentidão no trânsito, o que já é esperado devido à quantidade de veículos indo para o mesmo local, mas o trânsito não ficou travado e a população conseguiu chegar à festa com mais tranquilidade”, disse.

Para organizar o trânsito e auxiliar o trabalho dos agentes, que foi iniciado às 15h da segunda-feira, 31, até as 4h30 da terça-feira, 1° de janeiro, foram empregados em torno da Orla da Atalaia 15 motocicletas, 15 viaturas, 170 cones de sinalização, 46 placas provisórias, 20 bastões, 30 barreiras de isolamento e 30 manilhas de concreto. As viaturas da SMTT que estavam posicionadas em cruzamentos também foram sinalizadas com setas de led que indicavam aos condutores a direção a ser seguida.

Os horários de alguns semáforos da região foram reprogramados para dar mais fluidez ao trânsito durante o Réveillon, como explica o coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho. “Primeiro, os semáforos foram programados para dar prioridade ao fluxo de veículos no sentido da Orla. Já após a queima de fogos, os semáforos foram programados para dar prioridade para quem deixava a região. Além disso, os agentes também estavam operando em cruzamentos e monitorando o trânsito da cidade. Foi feita uma grande operação e ela deu certo”, afirma.

Transporte Público

Quanto ao transporte público, alguns ônibus apresentaram pequenos atrasos, mas medidas foram tomadas imediatamente assim que a informação chegou ao conhecimento da SMTT. “Assim que os fiscais comunicaram sobre os atrasos, entramos em contato com as empresas de ônibus, a situação foi normalizada e a população utilizou normalmente o transporte público para retornar da festa. Apesar dos imprevistos, que podem acontecer, estamos satisfeitos com o resultado da operação”, disse o superintendente da SMTT, Renato Telles.

A frota de ônibus foi reforçada para o Réveillon e, durante a madrugada, 15 linhas criadas especialmente para o evento estiveram à disposição dos passageiros que quiseram deixar a festa após a queima de fogos.

