Assembleia de Deus Madureira de Aracaju realiza primeiro Janeiro Profético

04/01/19 - 13:39:42

A Assembleia de Deus Ministério Madureira em Aracaju, realiza entre os dias 08 e 19 deste mês, a primeira edição de um evento chamado “Janeiro Profético”.

O evento que contará com a participação de cantores como: Samuel Mariano, Nani Azevedo, William Nascimento, Paulo Neto, Obede e Tainá, Jairo Bomfim entre outros, é coordenado pelo Pastor Presidente Cleverson Guimarães e contará também com a presença de pregadores de vários estados do país, dentre eles, Pr. Jabes Alencar, Pr. Mauro Ferreira, Pr. Adson Belo e o Pr. Oseias Santos.

Com o objetivo de prospectar bênçãos para o ano de 2019, o evento tem sido visto como um marco para a vida dos fiéis, repleto de bons sentimentos para o ano que se inicia, como afirma o Pr. Cleverson Guimarães. “Serão 12 dias consecutivos de cultos, onde clamaremos ao Senhor pelo ano que se inicia, orando para que sejam 12 meses vivendo o Extraordinário de Deus em nossas casas, no trabalho, em nossa igreja e em nossa nação, pois acreditamos que 2019 será o Ano Do Extraordinário de Deus para nós”, pontuou.

O Janeiro Profético já é realizado em outras igrejas pelo país e chega agora em Aracaju com a proposta de ser mais que um culto e reunir fiéis de todo estado de Sergipe.

Serviço

Evento: Janeiro Profético 2019

Data: De 08 a 19/01/2019

Horário: 19h

Local: AD Aracaju Madureira – Rua Monte Castelo, 440, 18 do Forte (em frente ao 28° Batalhão de Caçadores).

Da assessoria