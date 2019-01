Deputados temem que haja uma rebelião na Alese até o mês de março

04/01/19 - 21:00:59

Depois de encontro entre três deputados estaduais, nesta sexta-feira (04), em uma delicatessen no bairro 13 de Julho, entre um cafezinho e outro, todos admitiram que parlamentares da base de sustentação ao Governo “só estão esperando a definição sobre o colega Luciano Bispo (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, para que haja uma rebelião na Casa”

Admitiram que apenas o PT e o PSD, até o momento, são os partidos que estão participando do primeiro escalão, apesar das posição da cota pessoal do governador Belivaldo Chagas. Consideraram que na Alese, até o momento, houve pouvo diálogo com os deputados estaduais, o que só deve acontecer quando todos tomarem posse em fevereiro.

Admitiram que o PT está montando uma estrutura sólida para disputar governo 2022 e lembraram que até o líder do Governo, deputado Francisco Gualberto (PT) abandonou de vez a liderança e luta para ser o vice-presidente da Mesa Diretora, porque “acontecendo alguma coisa lá na frente, o PT também assume a Alese”, disse um deles e outro acrescentou: “só não ver quem não quer”.

Lembraram que MDB está “se matando” para conseguir a Secretaria da Infraestrutura, que foi modificada e acoplou inclusive o núcleo do Meio Ambiente, “mas até agora nada definido”. Os três parlamentares que conversavam na delicatessen foram reeleitos e todos eles acreditam que em março “as conversas podem ter outro tom”.