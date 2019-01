Dois homens são presos com arma e motocicleta com placa adulterada

04/01/19 - 08:24:11

Por volta das 21:30 horas desta quinta feira (03), a guarnição do Jabuti 11 do 6° BPM foi acionada por populares sobre a afirmação que dois elementos em uma motocicleta preta estavam armados na praça central da cidade de Santa Luzia do Intanhy e estavam indo em direção à Estância.

Quando a guarnição se aproximou dos mesmos, eles empreenderam fuga, sendo que um deles ao perceber que seriam capturados dispensou a arma. Os dois foram capturados e a arma encontrada com uma munição intacta cal.32.

O elemento que estava armado foi identificado como Wellington Rodrigo dos Santos e com ele foi encontrada uma touca ninja. O outro elemento, que pilotava a moto foi identificado como William Barbosa Santos. A motocicleta tinha a placa maquiada com fita isolante preta para dificultar a identificação do veículo.

Ambos não possuíam documentos, informaram que já tinham sido presos por roubo e tráfico e que tinham idade de 24 anos. Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Estância para a lavratura do procedimento competente.