Janeiro é o mês do Bacon no McDonald’s; Para deixar o mês ainda mais gostoso

04/01/19 - 11:31:30

Com o objetivo de oferecer cada vez mais opções saborosas e que atendam aos desejos dos consumidores mais indulgentes, o McDonald’s anuncia a chegada de dois lançamentos que vão enlouquecer os apaixonados por bacon.

A primeira novidade é o McNífico com 10 bacons! Com a maior combinação de ingredientes clássicos da rede, ele é composto por incríveis dez fatias de bacon, hambúrguer feito com carne 100% bovina, cebola, queijo derretido, tomate e um trio de molhos. E mostrando que o que é bom pode ficar ainda melhor, o Grand McNífico Bacon virá com todos os ingredientes do queridinho McNífico Bacon em dois andares! Os novos sanduíches estão disponíveis nos mais de 930 restaurantes da rede no Brasil por tempo limitado.

Para deixar o mês ainda mais gostoso, a McFritas Cheddar Bacon permanece no cardápio durante o período. Além das novas opções, o cliente ainda pode optar pelo McNífico Bacon tradicional, que leva 3 fatias de bacon, cebola, hambúrguer de carne bovina, queijo derretido, tomate, maionese, ketchup e mostarda.

Fonte e foto assessoria