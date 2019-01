LAUDO DESCARTA GRIPE H1N1 EM PACIENTE DO HOSPITAL DE SOCORRO

04/01/19 - 13:46:00

A Secretaria de Estado da Saúde (SES)informa que não se confirmou a suspeita da gripe H1N1 na paciente que deu entrada no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro no último dia 29. Exames foram realizados pelo Laboratório Central de Sergipe (Lacen) e nesta sexta- feira, 4, deram negativo para o vírus do H1N1, segundo informações do superintendente da unidade hospitalar, Oldegar Júnior.

“A paciente foi internada com quadro de dispneia paroxística noturna (sintoma no qual a pessoa desenvolve dificuldades de respiração após deitar-se para dormir, podendo caracterizar edema agudo de pulmão). No dia anterior havia apresentado febre, coriza e tosse”, informou o superintendente.

De acordo com Oldegar Júnior, no dia seguinte ao internamento, a paciente apresentou piora do quadro respiratório, sendo necessária entubação orotraqueal. Ela recebeu os cuidados médicos necessários e de toda equipe assistencial. Por ter plano de saúde, a família da paciente optou em transferi-la para um hospital particular, o que ocorreu no último dia 31. Ainda na manhã desta sexta- feira, 4, ela recebeu alta.

Foto SES