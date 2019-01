Peter Pan e a Terra do Nunca animam férias do RioMar Shopping

04/01/19 - 06:19:15

A criançada poderá conferir diversas atrações infantis ligadas ao tema, como o parquinho, apresentações teatrais e os famosos desfiles, que irão acontecer durante todo o mês de janeiro

A magia e as aventuras de Peter Pan na Terra do Nunca chegam ao RioMar Shopping a partir do dia 7 de janeiro! Para animar a criançada que está em período de férias, o centro de compras localizado em Aracaju (SE) traz diversas atrações voltadas à temática do conto infantil de Peter Pan. A história fala sobre o jovem que se recusa a crescer e passa a vida em busca de aventuras, ao lado de sua fiel escudeira, a fada Sininho.

Na Praça de Eventos Mar, de 7 de janeiro a 17 de fevereiro, os pequenos poderão mergulhar na aventura do barco pirata do Capitão Gancho – também personagem do conto. A atração irá custar R$ 15 para 15 minutos de brincadeira acrescido de R$ 1 por minuto adicional.

Já nos dias 9 e 10 de janeiro, a Cia de Teatro Lígia Aydar irá apresentar dois espetáculos musicais: ‘As Aventuras de Sininho’ e ‘Peter Pan: Para Sempre Criança’, respectivamente. As apresentações acontecerão no Teatro Encantado, localizado ao lado da loja Ricardo Almeida, no segundo piso, a partir das 18h30. A entrada será gratuita e a distribuição das pulseiras terá início neste sábado (5), tanto para o espetáculo do dia 9 quanto para o do dia 10. As pulseiras poderão ser retiradas no Balcão de Informação, localizado no primeiro piso, embaixo da escada monumental, em horário de funcionamento do shopping. O acesso é limitado e será permitida a retirada de até seis entradas por CPF.

E para agitar ainda mais a criançada que visita o RioMar, às sextas-feiras, dias 11, 18 e 25 de janeiro, sempre a partir das 18h30, os personagens do conto ganharão vida e irão realizar os famosos desfiles, que costumam reunir um grande número de crianças e adultos no mall do shopping. Além da magia que o Grupo Bézer irá trazer para animar a garotada durante os desfiles, o evento ainda contará com distribuição de guloseimas, músicas, danças e muito mais! Reúna a garotada e amigos para desfrutar de férias inesquecíveis cheias de encanto, alegria e diversão. Tudo isso, só no RioMar Aracaju!

Fonte e foto assessoria